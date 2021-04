Arriva Martufello a Verano per inaugurare il nuovo Maury’s Giovedì 8 aprile ci sarà a Verano Brianza l’inaugurazione del nuovo Maury’s. Per l’occasione ci sarà il comico e cabarettista Martufello.

Verrà inaugurato giovedì 8 aprile il nuovo Maury’s di Verano Brianza, nell’area riqualificata della ex Core. Si trova in via Nazario Sauro, angolo via IV Novembre e via Umberto I. L’ospite speciale sarà Maurizio Martufello, noto comico e cabarettista che è testimonial del brand. Dopo quella del 4 febbraio del vicino Lidl, è la seconda inaugurazione nell’area dell’ex Core, il cui progetto di riqualificazione prevedeva anche i 2 importanti lotti commerciali. Maury’s ha assunto per il nuovo punto vendita 20 persone. Sugli scaffali dell’iperstore da 2mila metri quadrati, si potranno trovare articoli per l’igiene della casa e della persona, per l’arredo e il giardino, articoli di illuminazione, accessori auto, giocattoli e prodotti per gli animali. Giovedì sarà presente il titolare del gruppo Maury’s Mauro Fusano, affiancato dal testimonial Martufello; sono invitate anche le autorità locali. Dalle 9 alle 13 ci sarà la diretta radio televisiva di RadioRadio in esterna presso il punto vendita con interviste a clienti, dipendenti, proprietà e al testimonial. Per seguire l’evento è possibile collegarsi in FM (104.500), su Sky al canale 826, al canale 676 del digitale terrestre o sul sito radioradio.it. Maury’s è nato a Roma nel 1982, dalla spinta imprenditoriale di Fusano. Da sempre ha scelto di specializzarsi nel mercato del “non food”. Quello di Verano è il 96esimo punto vendita che il gruppo ha aperto in Italia, il settimo in Lombardia.

