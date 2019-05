Arriva la Seregno Sport Week: dieci giorni di incontri e attività alla Porada Presentata la prima edizione della Seregno Sport Week, la manifestazione che dal 31 maggio al 9 giugno occuperà la Porada con incontri, attività e cinquanta eventi. Il Cittadino è media partner.

Conto alla rovescia per la Seregno Sport Week, il contenitore di appuntamenti sportivi voluto dall’amministrazione comunale, previsto sul territorio tra venerdì 31 maggio e domenica 9 giugno. La novità è stata presentata giovedì 16 maggio in una conferenza stampa a “L’Auditorium” di piazza Risorgimento, alla quale hanno partecipato anche parte delle società aderenti e gli sponsor.

Il calendario complessivo sarà pubblicato nei prossimi giorni, essendo ancora in via di definizione, pur se è fin d’ora possibile anticipare che gli eventi, di cui per la stragrande maggioranza sarà teatro la zona sportiva della Porada, saranno più di cinquanta. «Il progetto -ha spiegato il sindaco Alberto Rossi - mette al centro le persone e le associazioni sportive locali, che saranno le protagoniste. Stiamo registrando un clima molto bello ed un entusiasmo altrettanto bello e questo è ciò che di meglio caratterizza la nostra proposta».

Nello specifico, l’iniziativa godrà di alcuni testimonial di eccezione, come Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale di pallavolo, che lunedì 3 giugno dialogherà in sala Gandini con Massimo Achini, sul tema “Va’ a prendere le tue cose, i sogni richiedono fatica”; Nicole Orlando e Roberto Bargna, atleti paralimpici, che giovedì 6 giugno, in piazza Concordia, animeranno il talk show “Vietato dire non ce la faccio”; Alberto Paleari, seregnese in forze al Cittadella, appena premiato come miglior portiere della serie B di calcio, che con il collega Riccardo Piscitelli proporrà allo stadio Ferruccio uno stage per giovani estremi difensori; i gemelli Antonio ed Emanuele Filippini, ex calciatori ed oggi cantanti, o l’ex tennista Stefano Pescosolido, attuale commentatore di Sky.

Tra gli eventi, confermate la pedalata non competitiva “Bicinfesta per Seregno”, in programma domenica 2 giugno, la camminata non competitiva “Straseregno”, contemplata domenica 9 giugno, ed una partita tra la Nazionale Calcio Tv ed il Seregno Sport Week Team, calendarizzata mercoledì 5 giugno. La kermesse ha intercettato l’attenzione di Gelsia, che darà il proprio nome al villaggio sportivo alla Porada, denominato “Gelsia Village”, e di altre realtà come Colzani Cicli e Moto, sponsor unico di “Bicinfesta per Seregno”, e SportIt, che promuoverà mercoledì 5 giugno la “Run with us” e contribuirà all’organizzazione della “Straseregno”. «Tra i sostenitori - ha concluso il sindaco - ringrazio l’Italsilva, per il momento particolare che vive». Il Cittadino è media partner della manifestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA