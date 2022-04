Arriva la primavera e a Biassono si radunano le Vespe Organizzato dal Vespa Club di Agrate, che da anni ha trovato la sua sede nella Brianza Sud. Da Vespa Club Milano un trofeo riproduzione dello storico del 1956 a testimonianza dell’evento,

Domenica 10 aprile tante Vespe su due ruote hanno invaso Biassono con il raduno organizzato dal Vespa Club di Agrate, che da anni ha trovato la sua sede nella Brianza Sud. «Abbiamo una delegazione del Vespa Club Milano in occasione della Primavera Vespistica Lombarda» hanno detto gli organizzatori.

La manifestazione, organizzata dal Vespa Club Milano svoltasi per la prima volta nel 1956, nasce come un incontro con scambio di gagliardetti tra i Vespa Club lombardi capoluogo di Provincia e una delegazione di vespisti milanesi.

Biassono raduno vespe e scambio gagliardetto

(Foto by Michele Boni)

«Il ritrovo per la Provincia di Monza e Brianza è stato da noi organizzato con l’accoglienza in Villa Verri a Biassono ed è poi proseguito con un aperitivo da noi offerto presso la nostra sede di via Segramora – hanno concluso i soci del sodalizio agratese -. Durante l’evento il Vespa Club Milano ci ha omaggiato di un trofeo riproduzione dello storico del 1956 a testimonianza dell’evento. Per lo svolgimento è stato fondamentale come sempre l’appoggio dell’amministrazione comunale di Biassono che ringraziamo».

