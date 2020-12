Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Arresti per presunta corruzione a Seregno: iniziati gli interrogatori I primi a sottoporsi al faccia a faccia (in modalità da remoto) con il gip Pierangela Renda, che ha firmato l’ordinanza restrittiva nei confronti di otto persone, sono stati i due agenti di polizia raggiunti dalla custodia in carcere.

Cominciano gli interrogatori di garanzia di poliziotti e imprenditori indagati per lo scandalo corruzione che ha travolto l’ex distaccamento della stradale di Seregno. I primi a sottoporsi al faccia a faccia (in modalità da remoto) con il gip Pierangela Renda, che ha firmato l’ordinanza restrittiva nei confronti di otto persone, sono stati i due agenti di polizia raggiunti dalla custodia in carcere.

Da quanto appreso uno dei poliziotti ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Interrogati anche i primi imprenditori, mentre i restanti indagati, compreso il dirigente della stradale Gabriele Fersini, indagati dovrebbero essere sentiti lunedì.

L’indagine dei pm Michela Versini e Salvatore Bellomo è un satellite generato dal fascicolo Seregnopoli, venuto alla luce nel 2017, con accuse di corruzione. L’ultimo scandalo è di novembre con nove indagati: oltre all’ex sindaco Edoardo Mazza, l’ex vice Giacinto Mariani, l’imprenditore Giorgio Vendraminetto, e il funzionario comunale Marco Radice, anche gli imprenditori Emilio Giussani, Maurizio Schiatti, e i due cittadini argentini Miguel Vazquez e Gisela Magalì Arno. Il gip si è espressa duramente in relazione ai rapporti tra Mazza, già finito ai domiciliari nel primo filone d’indagine e attualmente sotto processo, e l’imprenditore Giorgio Vendraminetto (anch’egli a piede libero), su vicende urbanistiche risalenti a 5 anni fa.

