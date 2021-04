Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Arcore la targhetta dell’Anpi vandalizzata (Foto by Michele Boni)

Arcore, vandalizzata con l’acido una targa dell’Anpi: «Ma nessuno può cancellare la memoria» Condanna della Associazione partigiani dopo l’atto vandalico contro la piccola targa posata vicino al monumento della Resistenza in via Roma: «Questi infami gesti, questi eroi della vigliaccheria debbono essere perseguiti con le armi della Giustizia»

Vandalizzata con l’acido una piccola targa posta dall’Anpi vicino al monumento della Resistenza in via Roma, ad Arcore. Non è mancata la condanna da parte dell’associazione partigiani arcorese.

«Il solito ignoto che agisce di nascosto ha avuto l’ardire, di rovinare con l’acido una piccola targa – ha fatto sapere l’Anpi in una breve nota -. È ovvio che qualcuno vuole cancellare la memoria cercando di far dimenticare la ribellione di un popolo alla più sanguinaria delle dittature».

Lo stesso comunicato evidenzia che «questi infami gesti, questi eroi della vigliaccheria debbono essere perseguiti con le armi della Giustizia, debbono essere delegittimati con le armi della Costituzione, debbono essere sconfitti con le armi della tolleranza, della integrazione e la memoria della Resistenza. Non è ancora stato inventato l’acido che possa danneggiare la nostra voglia di ricordare e la nostra intenzione di costruire un futuro libero da ogni violenza e da ogni dittatura».

