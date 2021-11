Arcore, taglio del nastro per la nuova sede dell’Avis: «Venite a farci visita» Domenica 14 novembre è stata inaugurata la nuova sede dell’Avis in piazza Martiri della Libertà, di fronte alla stazione. Presente anche il sindaco Maurizio Bono, taglio del nastro affidato al presidente onorario e fondatore della sezione Aldo Longoni.

Taglio del nastro per la nuova sede dell’Avis di Arcore. Domenica mattina 14 novembre sono stati inaugurati i locali del sodalizio in piazza Martiri della Libertà, di fronte alla stazione.

«Vogliamo ringraziare tutti i presenti, la famiglia Perego, la cooperativa della Piramide che ci hanno dato l’opportunità di avere questi spazi e tutti i volontari che li hanno allestiti - ha detto il presidente Avis Cristiano Magni - In un’epoca digitale come la nostra è ancora importante trovarci e vederci. Per questo vi invitiamo a farci visita. Ricordiamo due storici donatori come Mariuccia e Antonio che ci hanno lasciati, ma credo siano fieri di quanto abbiano fatto i loro ragazzi. Per il taglio del nastro abbiamo invitato il presidente onorario e fondatore della nostra sezione Aldo Longoni».

All’evento hanno preso parte anche il sindaco Maurizio Bono che ha promesso di «entrare a far parte dei donatori dell’Avis appena avrò concluso gli esami» e il parroco don Giandomenico Colombo che ha benedetto la nuova sede. La mattinata si è conclusa con un piccolo rinfresco offerto dal gruppo alpini di Arcore.

Arcore inaugurazione nuova sede Avis domenica 14 novembre 2021

(Foto by Michele Boni)

