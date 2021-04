Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Valeria Pinoia)

I carabinieri ad Arcore (Foto by Valeria Pinoia)

Arcore: si chiude in una stanza e minaccia il suicidio, interviene il negoziatore dei carabinieri e desiste Un 50enne dopo 2 ore di trattativa ha deposto un coltello che impugnava con intenti autolesionisti. Sul posto due pattuglie della polizia locale, quella dei carabinieri di Arcore, i vertici dell’Arma di Monza e il loro negoziatore oltre a due ambulanze e l’auto medica.

Due pattuglie della Polizia Locale, quella dei carabinieri di Arcore, i vertici dell’Arma di Monza e il loro negoziatore. Due ambulanze e l’auto medica. Uno spiegamento di forze eccezionale quello che nel primo pomeriggio di venerdì è riuscito a fermare un uomo di 50 anni, asserragliato in una stanza del suo appartamento armato di coltelli.

Minacciava di togliersi la vita e fuori dalla porta i genitori terrorizzati provavano a farlo desistere. L’allarme è stato dato intorno a mezzogiorno e immediata è partita la mobilitazione. Una situazione che si sarebbe potuta concludere in tragedia e che ha comportato dei rischi anche per il personale che è intervenuto per salvare l’uomo dallo sconsiderato gesto.

A metà delle operazioni diplomatiche, i carabinieri coinvolti si sono infatti procurati i giubbotti anti-taglio a tutela della prosa sicurezza, tuttavia l’uomo non ha mai dato segni di aggressività. Il negoziatore è arrivato nel giro di breve e i militari sono riusciti a creare un contatto con il 50enne attraverso il balcone del condominio circondato da impalcature per lavori di ristrutturazione.

Il dialogo ha allentato un po’ la tensione ma alla fine è stato necessario un intervento di forza per bloccare l’uomo e assicurarlo al personale sanitario. È stato trasferito in ospedale dove trascorrerà un periodo di assistenza sanitaria e psicologica. L’intervento si è dunque concluso nel migliore dei modi possibili, con il salvataggio dell’arcorese dal disperato proposito e senza nessun ferito.

