Arcore marciapiede via Monterosa cantiere ciclopedonale (Foto by Michele Boni)

Arcore: ripartiti i lavori per la pista ciclopedonale tra via Parini e via San Martino L’intervento - secondo il cronoprogramma - si sarebbe dovuto concludere a giugno 2020. Il ritardo è stato determinato dai lockdown legati alla pandemia Covid che dalla primavera dello scorso anno hanno fermato o rallentato i cantieri.

Avviati i lavori del secondo tratto della pista ciclopedonale lungo via Monte Rosa, fra via Parini e via San Martino. «Un’opera tanto attesa a beneficio dei residenti, dei ciclisti per la sicurezza di tutti» ha commentato soddisfatta il sindaco Rosalba Colombo. La data del “taglio del nastro” non è ancora certa perché, oltre a realizzare il tratto di ciclopedonale nei pressi della nuova rotatoria, costruita vicino al discount Md e alla palestra Fitexpress, si deve attendere il collaudo definitivo di tutta l’opera, da 500mila euro, finanziati dall’operatore che ha realizzato il nuovo supermercato, a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

L’intervento - secondo il cronoprogramma - si sarebbe dovuto concludere addirittura a giugno 2020. Un ritardo determinato dai lockdown, legati alla pandemia Covid, che dalla primavera dello scorso anno hanno fermato o rallentato i cantieri. Da qualche giorno gli operai sono tornati al lavoro e nelle prossime settimane la ciclopedonale potrebbe essere conclusa.

Con il primo lotto erano stati realizzati la rotatoria sulla Strada provinciale 7 (via Monte Rosa) e il parcheggio prospiciente il nuovo discount che dovrà avere anche un utilizzo pubblico oltre che per i clienti del punto vendita Md che non ha ancora aperto i battenti.

