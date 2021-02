Arcore, primaria senza palestra: «Riscaldamento ad aria spento per l’emergenza coronavirus» La primaria di via Edison ad Arcore potrebbe riavere la sua palestra: i tecnici Ats all’ispezione della scuola avevano trovato una situazione non adeguata perché i riscaldamenti ad aria erano stati tenuti spenti secondo le indicazioni più restrittive in tema di diffusione del coronavirus.

L’impianto di riscaldamento ad aria è stato tenuto spento secondo le indicazioni più restrittive in tema di diffusione del coronavirus. Per questo all’ispezione nella palestra della scuola primaria Alighieri di Arcore i tecnici Ats hanno trovato una situazione “non adeguata”. Lo ha spiegato l’assessore arcorese allo Sport e alle Politiche giovanili Nicola Sullo in una nota. I riscaldamenti della palestra delle primarie di via Edison e delle scuole medie di via Monginevro a metà ottobre non erano stati accesi anche “tenuto conto del peggioramento - allora - della situazione pandemica del territorio destinato a diventare zona rossa”.

“In questi giorni, a fronte della migliore situazione sanitaria e di circolazione del virus che ci vede diventare zona gialla e della richiesta esplicita della scuola di attivare i riscaldamenti, i tecnici del Comune stanno valutando a fronte di manutenzione aggiuntive su filtri e prese d’aria e dei protocolli di utilizzo adottati dalla scuola l’avvio degli impianti. Una volta avviati gli impianti verrà contattata Ats per un ulteriore sopralluogo che possa sancire l’utilizzo della palestra di via Edison”, ha spiegato l’assessore.

