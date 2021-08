Arcore, politica e sport piangono Walter Bragato Walter Bragato è morto a 65 anni: senza aver rivestito cariche amministrative né si sia mai candidato, il suo ruolo nella politica locale ha avuto per decenni un certo peso ad Arcore. Era un amico della Casati e del Palaunimec. Funerali sabato 28 giugno.

Sono fissati per la mattina di sabato 28 agosto, nella chiesa di Sant’Eustorgio ad Arcore, i funerali di Walter Bragato, scomparso a 65 anni la scorsa domenica. Numerosi sono gli amici e i conoscenti che durante questa settimana hanno espresso il loro cordoglio per la morte di quello che è stato per Arcore un personaggio molto particolare.

Sebbene Bragato non abbia mai rivestito cariche amministrative né si sia mai candidato, il suo ruolo nella politica locale ha avuto per decenni un certo peso. Fu lui a guidare per conto di Forza Italia, negli anni ’90, il circolo del partito e fu anche coordinatore regionale in Liguria degli Azzurri. Conoscente di politici e intellettuali di livello nazionale, è però sempre rimasto molto legato al territorio arcorese dove si vedeva in tutte le stagioni in sella alla sua bicicletta, attraversare la città e scorrerne con lo sguardo ogni angolo. Figura mite e socievole, impegnato nella vita anche nel campo delle pubbliche relazioni e della comunicazione, trascorreva molto del suo tempo libero presso il PalaUnimec di via Sant’Apollinare al quale ha dedicato tante attenzioni.

Si è speso molto nell’azione di contrasto al progetto per la collocazione di una casa di riposo nel prato che fronteggia il palazzetto, un luogo di incontro a lui tanto caro che verrebbe pressochè spazzato via dalla Rsa. Il suo legame con la società sportiva U.S. Casati che si allena al PalaUnimec è infatti di lunga data. Bragato si interessava alle attività dell’associazione e vi partecipava per amicizia e spirito di volontariato. Molto numerosi gli attestati di stima dopo la notizia della sua morte e i ricordi affettuosi soprattutto dal mondo dell’associazionismo ma anche da quello politico, a prescindere dalle appartenenze di partito.

