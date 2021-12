Arcore: mostra di presepi nella chiesetta di Cascina del Bruno Gli Amici del Bruno di Arcore riaprono la chiesetta della frazione per la mostra di presepi di Adriano Callegari.

Riapre l’antica chiesetta di Cascina del Bruno con la mostra di presepi dell’usmatese Adriano Callegari. L’esposizione sarà inaugurata sabato pomeriggio, 4 dicembre, a partire dalle 15.30. L’evento è promosso dall’associazione culturale Amici del Bruno con il patrocinio del Comune di Arcore. La mostra sarà l’occasione non solo per apprezzare le opere di Callegari, ma anche per omaggiare i più piccoli con alcuni regalini preparati dal sodalizio della frazione arcorese. L’esposizione sarà visitabile tutte le domeniche di dicembre dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Stesso orario di apertura anche per mercoledì 8 dicembre e sabato 12 e 19 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA