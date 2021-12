Arcore: in arrivo la pista di pattinaggio per le feste di Natale, manca solo il ghiaccio Allestimento in corso in largo Arienti per la prima pista di pattinaggio sul ghiaccio della storia (recente) di Arcore. Manca ancora il necessario allacciamento alla corrente.

Lavori in corso in largo Arienti ad Arcore per installare la pista di pattinaggio sul ghiaccio in vista delle festività natalizie. È la prima volta che in città viene proposta un’iniziativa del genere con un costo di 25mila euro complessivi per far divertire grandi e piccini. In teoria la struttura sarebbe dovuta entrare in funzione già nelle scorse ore, l’allestimento è iniziato il 3 dicembre, ma manca l’indispensabile allaccio della corrente elettrica da parte di Enel per permettere la formazione del ghiaccio, che richiede mediamente tre giorni di tempo. Molto probabilmente la pista sarà fruibile nei prossimi giorni. Intanto la città con altri 25mila euro è stata abbellita con luminarie per le strade, un albero alto 13 metri all’interno del parco di Villa Borromeo e altri alberelli in piazza Pertini.

Una spesa totale di 50mila euro affrontata dall’amministrazione comunale per «portare gioia ai bambini e ai più giovani per vivere al meglio questo Natale» ha detto in queste ore il sindaco Maurizio Bono. Sale l’attesa ad Arcore per cominciare a pattinare sul ghiaccio nel cuore della città brianzola.

