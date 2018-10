Arcore: il volontariato in festa con Volontariamo “Volontariamo”, la festa delle associazioni di Arcore, scatta domenica 14 ottobre dalle 10 alle 19 nelle vie del centro in contemporanea con l’iniziativa di “Bravo chi legge” in biblioteca.

“Volontariamo”, la festa delle associazioni di Arcore, scatta domenica 14 ottobre dalle 10 alle 19 nelle vie del centro in contemporanea con l’iniziativa di “Bravo chi legge” in biblioteca. Nella giornata decine di associazioni e cooperative saranno presenti con i loro stand e presenteranno le attività, tra momenti di animazione, musica, laboratori per bambini e letture ad alta voce.

Nel ricco programma si segnalano alle 11 in piazza Sant’Eustorgio e alle 12 alla Villa Borromeo “Io centro col ballo”, il flash mob organizzato da “La Vite”, il Centro socio educativo per persone con disabilità della cooperativa La Piramide Servizi. La Vite dall’anno prossimo avrà la nuova sede in via Roma, nella Casa del Lavoratore, oggetto di un importante intervento di ristrutturazione. La manifestazione è organizzata dall’Associazione del volontariato di Arcore e dalla cooperativa sociale Lo Sciame con la collaborazione della Biblioteca Civica, con il patrocinio del Comune di Arcore e della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Legata a Volontariamo c’è anche la “Mostra in Villa – Artisti arcoresi: passato, presente e futuro”, fino al 21 ottobre presso i sotterranei della Villa Borromeo, organizzata con la collaborazione del Circolo Calamandrei. La mostra resterà aperta nei weekend i venerdì dalle 14 alle 18 e sabato e domenica dalle 9 alle 18 grazie all’impegno dei volontari dell’associazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA