Arcore, il set di Bake Off Italia 2019 apre agli arcoresi: appuntamento il 18 giugno L’appuntamento è per martedì 18 giugno in Villa Borromeo ad Arcore: il Comune ringrazierà pubblicamente tutti i protagonisti di Bake Off Italia 2019 ospitato nel parco arcorese.

L’appuntamento è per martedì 18 giugno in Villa Borromeo ad Arcore: il Comune ringrazierà pubblicamente tutti i protagonisti di Bake Off Italia ospitato nel parco arcorese. Lo staff della trasmissione dedicata alla pasticceria, che andrà in onda su Real time, incontra gli arcoresi e offre a tutti l’occasione di visitare il set. Che, come è noto, è stato allestito nella Villa Borromeo, nel piano interrato, e in diverse tensostrutture esterne.

L’amministrazione comunale, “lusingata per aver ospitato ad Arcore Bake Off 2019”, annuncia così l’appuntamento per “ringraziare pubblicamente la redazione, la presentatrice, i giudici, i concorrenti. L’invito è aperto alla cittadinanza: appuntamento alle 12 del 18 giugno.

Lo ha comunicato il sindaco Rosalba Colombo rivelando le numerose richieste per avvicinare i protagonisti del talent: «Ho risposto che ci avrei provato e martedì 18 giugno dalle 12 gli arcoresi che vorranno potranno visitare il set e conoscere dal vivo lo staff di Bake Off», ha scritto.

