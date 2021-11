Arcore, il primo consiglio comunale di Maurizio Bono: l’emozione del giuramento Primo consiglio comunale, nella serata di venerdì 5 novembre, per il neo sindaco di Arcore Maurizio Bono, evidentemente emozionato durante la cerimonia del giuramento.

In nuovo consiglio comunale di Arcore si è insediato. Ieri sera in presenza nell’aula consiliare di via Gorizia, il sindaco Maurizio Bono ha presentato la sua giunta e partecipato alla seduta che ha visto i nuovi consiglieri prendere posto ai banchi dell’assemblea. All’emozionato giuramento del neosindaco è seguito un breve discorso incentrato ancora una volta sulla volontà di fare collaborare maggioranza e opposizione: “Vorrei che Arcore fosse il laboratorio di un nuovo modo di fare politica perché le idee per il bene della città non hanno colori. insieme si può fare di più e meglio”.

I consiglieri di maggioranza

Durante la seduta di ieri i membri del consiglio hanno anche proceduto all’elezione a scrutinio segreto del presidente del consiglio, la leghista Laura Besana, e alla formazione delle commissioni.

I banchi dell’opposizione

