Arcore: il calendario d’arte del cse La Vite su Raiuno Il cse La Vite di Arcore ha reinterpretato celebri opere della storia dell’arte per il suo calendario 2022: l’iniziativa è andata in onda anche su Raiuno nel programma “A Ruota Libera”.

Il Cse “La Vite” di Arcore ospite su Rai 1. A dare risalto ad una particolarissima attività promossa dagli educatori e dai ragazzi della struttura educativa arcorese è stata domenica 2 gennaio la trasmissione “A Ruota Libera” condotta da Francesca Fialdini.

Nel corso del programma, durante l’intervista all’attrice Diana Del Bufalo, la conduttrice ha aperto un collegamento con Arcore e in particolare con Franco, educatore del centro socio educativo, e Andrea, fra i ragazzi protagonisti di un calendario - capolavoro. Sì, perché ogni mese del 2022 è scandito da fotografie molto belle in cui gli ospiti del Cse, giovani e adulti, fanno rivivere alcune delle più importanti opere d’arte. Reinterpretando scene e personaggi, da Magritte a Leonardo, da Hayez a Picasso, solo per citarne alcuni. Un viaggio nell’arte che è il proseguo della felice tradizione per il Centro che da anni propone un calendario a sostegno delle proprie attività.

Per il 2022, l’ingegno è ancora una volta andato oltre l’ostacolo e domenica 2 gennaio il progetto è stato presentato su Rai 1 raccogliendo il plauso del programma “A Ruota Libera”. Un omaggio all’impegno e alle straordinarie capacità di educatori, adulti e ragazzi, che grazie alle telecamere salutano il nuovo anno regalando un bel messaggio di inclusione.

