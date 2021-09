Arcore, Giuseppe Conte per il candidato sindaco Luca Monguzzi: al centro il no a Pedemontana - VIDEO L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto visita ad Arcore nel pomeriggio di giovedì 9 settembre per supportare Luca Monguzzi, il candidato sindaco che correrà alle amministrative di ottobre per il Movimento 5 Stelle e la civica ImmaginArcore.

Tappa in Brianza dopo il Salone del Mobile per Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio ha fatto visita ad Arcore nel pomeriggio di giovedì 9 settembre per supportare Luca Monguzzi, il candidato sindaco che correrà alle amministrative di ottobre per il Movimento 5 Stelle e la civica ImmaginArcore.

La notizia era nota dalla scorsa settimana e ad attenderlo in Largo Vela, sono intervenute centinaia di persone tra simpatizzanti e curiosi. nonostante il caldo e l’orario in pieno pomeriggio di un giorno lavorativo.

Approdato in auto in via Roma, Conte ha passeggiato fino al parco Borromeo fermandosi a più riprese per i selfie d’ordinanza ma anche per chiacchierare con utenti e volontari del Centro socioeducativo per disabili La Vite.

Scombinando i programmi che lo volevano sotto al gazebo pentastellato per il comizio di rito, ha voluto prendere posto nel fresco del parco attorniato da stampa e cittadini.

Politica al servizio delle persone, promesse elettorali concrete e possibili, impegno civico, i concetti chiave del suo discorso generale mentre di politica locale ha parlato il candidato Luca Monguzzi.

Tema centrale dell’incontro: il no a Pedemontana che sventrerebbe parti del territorio di grande importanza ambientale. Monguzzi aveva sperato di portare Conte in visita nei boschi di Bernate ma non è stato possibile. E allora, ha detto, si faccia nostro portavoce nella lotta all’autostrada.

Presente all’incontro anche il sindaco uscente Rosalba Colombo (“siamo concorrenti, però ci rispettiamo”, ha detto Conte stingendole la mano).

L’appuntamemto alle urne è per il 3 e 4 ottobre. Monguzzi sfiderà Maurizio Bono per il centrodestra e Paola Palma per il centrosinistra.

