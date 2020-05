Arcore, distrazione fatale al volante in via Monte Grappa Un anziano ha perso il controllo percorrendo via Monte Grappa ad Arcore, che risale dalla Villa Borromeo.

Sembra ci sia ci sia stato un attimo fatale di distrazione all’origine di un ribaltamento lunedì mattina in via Monte Grappa, ad Arcore. Un uomo di 84 anni alla guida di una Opel stava percorrendo la via molto stretta che risale dalla Villa Borromeo quando ha perso il controllo, finendo la sua corsa sulla fiancata dal lato del passeggero. L’ampiezza ridotta della carreggiata non lascia molti margini di manovra.

Primo a intervenire è stato un residente, i soccorsi sono stati attivati in codice rosso e sul posto è arrivata un’ambulanza da Vimercate insieme a polizia locale e vigili del fuoco. L’intervento si è concluso sul posto senza conseguenze gravi. Sembra che l’anziano si stesse sistemando la mascherina.

La strada è rimasta chiusa per la rimozione del veicolo.

Arcore ribaltamento via Monte Grappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA