(Foto by Michele Boni)

Villasanta bandiera Croce Rossa in Comune (Foto by Michele Boni)

Arcore, Concorezzo e Villasanta celebrano la Croce rossa per la giornata mondiale: bandiera esposta nei municipi Il comitato di Villasanta ha consegnato ai tre comuni altrettante bandiere che verranno esposte sabato 8 maggio per ricordare la nascita di Henry Dunant, il fondatore. A Concorezzo il palazzo municipale si illuminerà di rosso per l’occasione.

La Croce Rossa di Villasanta ha consegnato tre bandiere con il proprio simbolo ai Comuni di Arcore, Concorezzo e ovviamente Villasanta. Le tre amministrazioni si sono impegnate ad esporre il vessillo fuori dai propri palazzi comunali per celebrare la giornata mondiale della Cri che ricorre l’8 maggio anniversario della nascita di Henry Dunant, il fondatore del sodalizio.

«Vorrei ringraziare i Comuni del territorio per aver aderito con entusiasmo a questa iniziativa, che ha l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza al movimento di Croce Rossa e celebrare l’opera di tutti i volontari. In un periodo difficile, che ha visto la Croce Rossa quotidianamente vicina alle persone più colpite dalla pandemia offrendo loro soccorso e aiuto, vedere pubblicamente riconosciuto il nostro impegno ci motiva ad andare avanti con maggiore determinazione» ha fatto sapere il presidente del comitato della Cri di Villasanta, Andrea Brunelli. Per l’occasione della celebrazione, sabato 8 maggio, di sera, il palazzo municipale di Concorezzo si illuminerà di rosso.

