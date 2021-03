Arcore chiude il parco di Villa Borromeo per tutta la durata della zona rossa Arcore decide di chiudere il Parco Borromeo per tutta la durata della zona rossa per il poco rispetto delle regole da parte della cittadinanza. Una scelta accolta non senza polemiche.

Arcore decide di chiudere il Parco Borromeo per tutta la durata della zona rossa, una scelta accolta non senza polemiche dalla cittadinanza. Lo ha comunicato il sindaco Rosalba Colombo aggiornando sulla situazione arcorese, esprimendo allo stesso l’amarezza per un atteggiamento generalizzato anche in paese di poco rispetto delle regole.

Arcore conta +80 positivi in un mese, raggiunto il centinaio in tre settimane, con una decina di ospedalizzati negli ultimi quindici giorni.

“Quella di chiudere il parco è una decisione sofferta conseguente a constatazione - ha detto il sindaco Rosalba Colombo - Era stato chiesto senso di responsabilità, ma ho verificato venerdì e sabato e tutta la settimana la quantità di persone nel parco, gli assembramenti senza mascherine, i gruppi di ragazzini a decine nel parco. Per questo non è possibile tenerlo a aperto, non ho alternative. Il virus corre più di prima e serve la responsabilità individuale di tutti nel rispettare le regole: da parte dei più giovani senza mascherine, degli anziani in gruppo con la mascherina abbassata, delle giovani mamme coi ragazzini che fanno assembramento”.

La comunicazione ha provocato la reazione degli arcoresi, che hanno chiesto anche maggiori controlli della polizia locale in città soprattutto nella zona dei giardini al fianco della biblioteca civica.

