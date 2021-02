Arcore, c’è la nuova casetta dell’acqua in piazza Pertini Una nuova casetta dell’acqua ad Arcore, installata da Brianzacque tra piazza Pertini e largo Arienti. Entra in funzione dal pomeriggio di domenica 14 febbraio e per qualche giorno la distribuzione è gratuita.

Gli arcoresi hanno un nuovo erogatore di acqua del “sindaco” ovvero proveniente dalla rete idrica del Comune al costo di 5 centesimi al litro. Tra la piazza Pertini e largo Arienti BrianzAcque ha provveduto a installare una nuova casetta per la distribuzione self service dell’acqua potabile, che consente di prelevare acqua alla spina, nelle versioni liscia e gassata, a temperatura ambiente o refrigerata.

Eroga acqua di rete, la stessa dell’acquedotto ulteriormente sterilizzata con lampade UV per migliorarne il sapore conservandone le qualità organolettiche. A garantire la qualità della risorsa idrica distribuita, ci sono i controlli frequenti e accurati dei laboratori di BrianzAcque che godono del marchio Accredia e dell’Ats competente.

L’acqua erogata è a chilometri zero e contribuisce a promuovere il concetto di sostenibilità, garantendo un risparmio economico e un guadagno ecologico. Chi si serve dell’acqua del chiosco contribuisce a limitare i trasporti su camion delle bottiglie ed a limitarne la produzione. In questo modo, si riducono le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e si abbassano i quantitativi di rifiuti con un significativo beneficio per l’ambiente, oltre che a ricavarne un notevole beneficio economico. Per un po’ di tempo l’acqua sarà distribuita gratuitamente, il distributore entra in funzione dal pomeriggio di domenica 14 febbraio.

