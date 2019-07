Arcore by night con i commercianti: sabato di festa in via Umberto I Ancora commercianti in prima linea ad animare Arcore per chi è ancora in città. Sabato 20 luglio, in via Umberto I, va in scena la prima serata di “Arcore by night”.

«L’idea viene da lontano - ha spiegato uno degli organizzatori, Rosario Romeo, titolare del negozio di frutta, verdura e specialità siciliane - da tempo pensavamo a una serata di street food. Grazie all’assessore Paola Palma e alla Polizia locale finalmente abbiamo risolto alcuni passaggi burocratici».

Con Romeo, ci sono anche la pizzeria Il Saraceno che ha riaperto con lo storico nome a inizio via, il bar “Un amore di caffè” che servirà caffetteria e drink, un rivenditore di panini e, dalla prossima edizione, la Forneria e pasticceria Zanotti. Prossima edizione perché, dicono i promotori, la speranza è che sia un successo e che si possa ripetere anche a settembre e poi il prossimo anno. Tra gli sponsor diversi esercizi commerciali del quartiere, anche non alimentari. Per la serata, dalle 19 a mezzanotte, oltre alla possibilità di cenare all’aperto ci saranno musica dal vivo, il truccabimbi della Croce Rossa e animazione.

