Arcore, apre il nuovo McDonald’s di via Gilera

Apre mercoledì 24 gennaio il nuovo ristorante McDonald’s di Arcore. Vi lavoreranno 37 persone, la maggior parte selezionate nella tappa del McItalia Job Tour che si è svolta nel mese di dicembre.

È la prima novità del progetto di riurbanizzazione dell’area ex Lamperti in via Gilera. Il locale apre con 122 posti a sedere all’interno e 64 all’esterno e rappresenta uno dei modelli più recenti di McDrive. Ha uno spazio per i bambini e la caffetteria, chioschi digitali self service per ordinare direttamente ciò che verrà servito al tavolo (con possibilità di personalizzare alcune ricette), Sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 24, il venerdì e il sabato chiusura di ristorante e McCafé posticipata alle 2, mentre arriverà fino alle 3 quella del McDrive.

