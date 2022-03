Arcore, appello al ladro: «Ridai la Graziella rossa a mia suocera, è un ricordo di suo marito» Rubata una settimana fa nel giardino di una 75enne, non è ancora stata ritrovata. Appello social per il ladro e chiunque la dovesse avvistare.

Rubata una settimana fa ad Arcore, nonostante gli appelli accorati tramite Facebook una bici Graziella non è ancora stata ritrovata. «Buongiorno scrivo per conto di mia suocera...le hanno rubato dentro al cancelletto di casa in via Gilera la sua piccola bicicletta regalata da suo marito ed unico ricordo rimasto...era il suo sfogo nelle giornate di sole che a 75 anni le permetteva di uscire a fare delle passeggiate, di andare al mercato e di andare a comprare le medicine...è una Graziella di quelle basse rossa con cestino avanti e dietro nero...purtroppo non ho foto ..se qualcuno dovesse avvistare una bici simile mi contatti pure. Allego foto presa da internet (che però non ha i cestini). Grazie a chiunque possa aiutarci» aveva scritto una signora sulle pagine del popolare social network.

Un furto che fa male a chi lo subisce non tanto per l’aspetto economico, ma per quello affettivo e nonostante il passaparola nessuno è riuscito a notare per le strade arcoresi il mezzo a pedali.

