Arcore ancora casa di Bake Off Italia: le riprese dell’edizione 2021 in estate Benedetta Parodi, Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara: saranno ancora loro i protagonisti dell’edizione 2021 di Bake Off Italia, che ha scelto ancora una volta Villa Borromeo di Arcore.

Villa Borromeo d’Adda di Arcore confermata location anche per l’edizione 2021 di Bake Off Italia, l’ormai noto reality televisivo in onda su Real Time e dedicato alla pasticceria. La trasmissione con Benedetta Parodi, Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara tornerà ad ambientare le sfide tra concorrenti all’interno della villa, a partire dalla bella stagione e per tutta l’estate, pagando al Comune l’affitto di circa 33mila euro più Iva totali.

