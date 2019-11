Apre l’Infopoint alla stazione di Monza: operatori, totem e tablet per i viaggiatori Il nuovo Infopoint alla stazione di Monza è pronto. Apre al pubblico da lunedì 11 novembre in via Caduti del Lavoro, lato giardini pubblici, per intercettare i viaggiatori.

Il nuovo Infopoint “Monza-Stazione” è pronto. Apre al pubblico da lunedì 11 novembre da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17 (orario continuato). Sabato e domenica il servizio sarà garantito da quello di piazza Carducci.

L’Infopoint di via Caduti del Lavoro si trova di fronte alla stazione ferroviaria di Monza, lato giardini pubblici, per intercettare i viaggiatori che qui potranno ricevere assistenza per i loro successivi spostamenti e informazioni di carattere turistico in una duplice modalità: in maniera assistita, tramite gli operatori dedicati o, autonomamente, tramite il totem touch screen e i tablet a disposizione dell’utenza.

La struttura si presenta con un look nuovo e una ridefinizione degli spazi più accogliente nell’ottica di innovazione tecnologica grazie a monitor di grandi dimensioni che manderanno video sulle bellezze del territorio.

«Finalmente offriremo un servizio consono alla terza città della Lombardia – commentano il sindaco Dario Allevi e l’assessore Massimiliano Longo - ormai in grado di accogliere flussi turistici che, prima del 2015, nemmeno ci sognavamo di poter ospitare e generati anche dall’interessamento dei media nazionali/internazionali verso la nostra città».

L’inaugurazione è prevista venerdì 8 novembre alle 18.

