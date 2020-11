Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Apre all’ospedale di Giussano un nuovo centro ambulatoriale Covid Dopo Seregno l’Asst di Vimercate apre anche a Giussano, da lunedì 9 novembre, un centro ambulatoriale Covid: il servizio è solo su appuntamento, chiesto dal medico curante.

Da lunedì 9 novembre un altro centro territoriale Covid a Giussano: ad annunciarlo è l’Asst di Vimercate, che ne ha già aperto uno Seregno. Il servizio sarà nell’area dell’ospedale e avrà percorsi di accesso separati e distinti rispetto al resto della struttura.

L’obiettivo del centro è verificare l’eventuale contagio e lo stato di salute di persone che presentano una sintomatologia tipica da Covid 19, anche se in forma tenuta. L’accesso sarà consentito esclusivamente su prenotazione da parte del medico curante che avrà a disposizione una mail dedicata per inoltrare la prenotazione, segnalando nome e cognome del paziente, numero di tessera sanitaria, numero di telefono.Sarà poi l’Asst e fissare l’appuntamento e informare il paziente per telefono, oltre a darne conferma al medico di base con una mail.

L’ambulatorio, così come avviene a Seregno, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Saranno prese in carico esclusivamente richieste provenienti effettivamente da un medico di medicina generale.

Al termine di ogni turno l’ambiente sarà completamente sanificato e conterà sul personale medico e infermieristico dell’Asst: nell’ambulatorio Covid verrà fatta la diagnosi, saranno eventualmente prescritti esami medici, sarà effettuato il tampone e, se necessario, sarà prescritto l’isolamento domiciliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA