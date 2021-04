Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Anziano ciclista viene urtato e cade a terra in via De Amicis a Lissone In via De Amicis a Lissone un ciclista di 80 anni è stato urtato da un furgone ed è caduto rovinosamente a terra.

Travolto un ciclista in via De Amicis a Lissone. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 23 aprile. Un uomo di 80 anni, in sella alla sua bici, è stato urtato da un Fiat Scudo che stava compiendo una manovra. L’anziano è caduto rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi che, una volta stabilizzato il ciclista, hanno deciso di trasportarlo all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’intervento della polizia locale di Lissone

Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Verde Lissonese e l’automedica proveniente dall’ospedale di Desio Desio. La polizia locale presente con due mezzi ha chiuso la strada, che si trova in zona Santa Margherita, in entrambe le direzioni e ha rilevato il sinistro.

