Anpi Monza, un’altra donna alla presidenza: dopo 18 anni Rosella Stucchi lascia il testimone a Emanuela Manco Elezioni in occasione del congresso della sezione. Stucchi, figlia del comandante partigiano Giovanni Battista, alla cui memoria è intitolata proprio la sezione di Monza dell’Anpi, è stata nominata presidentessa onoraria.

Cambio della guardia ai vertici della sezione di Monza dell’Anpi. Dopo diciotto anni Rosella Stucchi ha lasciato la presidenza, proponendo Emanuela Manco come nuovo presidente. Le elezioni si sono svolte sabato 6 novembre in occasione del congresso della sezione monzese. La Manco, già tra i membri del direttivo della sezione di Monza, è dunque il nuovo presidente. È stato rinnovato anche il direttivo di sezione, così come i nomi dei revisori dei conti e dei nominativi dei delegati al congresso provinciale. Sono state avanzate anche le proposte per i membri del prossimo comitato provinciale.

Rosella Stucchi, figlia del comandante partigiano Giovanni Battista Stucchi, alla cui memoria è intitolata proprio la sezione di Monza dell’Anpi, è stata nominata presidentessa onoraria.

Un sentito ringraziamento per il lungo lavoro svolto in qualità di presidente è arrivato anche dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia: «Ringraziamo Rosella Stucchi, per il grande e generoso impegno». Auguri di buon lavoro alla presidente onoraria e all’attuale guida dell’Anpi di Monza sono arrivati anche da Egeo Mantovani, già membro dell’ufficio di presidenza: «C’è ancora tanto da fare, rimbocchiamoci le maniche».

