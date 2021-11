“Animali domestici. Istruzioni per l’uso”: serata a Briosco A Briosco, venerdì 3 ottobre, si terrà una serata su “Animali domestici. Istruzioni per l’uso”.

Cosa passa nella testa dei gatti di casa? Il nostro cane è felice della sua vita con noi? L’amministrazione comunale in collaborazione col Gruppo alpini Capriano e l’associazione “Romagnosi Cattaneo” organizza una serata dedicata ai padroni di quadrupedi dal titolo “Animali domestici. Istruzioni per l’uso”. L’incontro, condotto dal medico veterinario Walter Gabani, si terrà presso la baita alpina di via Ortigara venerdì 3 dicembre. Inizio alle 20.45. Una bella occasione per imparare i segreti di una convivenza serena con i nostri amici a 4 zampe. Ingresso con green pass e mascherina.

