La mongolfiera in Villa reale

Ancora un weekend in mongolfiera alla Villa reale di Monza Sabato 2 e domenica 3 ottobre secondo weekend di voli in mongolfiera alla Villa reale di Monza: come partecipare.

Un altro fine settimana per vedere la Reggia di Monza dal cielo: torna sabato 2 e domenica 3 ottobre la possibilità di alzarsi in mongolfiera con un volo vincolato a partire dai Giardini reali . Il Consorzio della Villa reale e del Parco di Monza in collaborazione con Maart e Aeronord promuovono un evento “au ballon”̀. Tra le 7,45 e le 18,30 si prende il volo dai giardini reali (prenotazioni e biglietti reggiadimonza.it, 58 euro)..

L’esperienza durerà circa due ore e 15 minuti e sarà su prenotazione. Tre saranno i momenti speciali: la visita guidata con guide Maart alla Villa reale, per scoprirne gli interni con un nuovo percorso dagli Asburgo ai Savoia, il volo vincolato e la colazione o aperitivo, a seconda degli orari del volo, nel Parco della Villa reale presso la “Casa dei Sapori”.

Monza: mongolfiera in Villa reale

(Foto by Fabrizio Radaelli)

