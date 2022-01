Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ancora un cantiere (lungo 8 mesi) di BrianzAcque a Lesmo: chiude a metà la provinciale per Triuggio Otto mesi di cantieri, tra Triuggio e Lesmo, per i nuovi lavori che si appresta a inaugurare, a inizio febbraio, BrianzAcque.

Da martedì 1 febbraio iniziano i lavori per la costruzione di una nuova condotta dell’acquedotto che collegherà le reti idriche di Lesmo e di Triuggio. Due chilometri di tubazioni, da posare per lo più lungo la strada provinciale SP 135 Arcore-Seregno nel tratto compreso tra le frazioni di Gerno e Canonica che diventerà a senso unico alternato.

«È un intervento atteso da tempo – ha sottolineato il sindaco Pietro Cicardi – Purtroppo non c’è alternativa. Non si poteva far passare le tubazioni nella Valle del Pegorino».

La cantierizzazione scatterà come anticipato nei primi giorni di febbraio e, secondo il cronoprogramma messo a punto dal settore progettazione e pianificazione di Brianzacque si protrarrà per circa 8 mesi partendo da Lesmo.

Inizialmente, interesseranno via Volta tra gli incroci con le vie Casati e Galvani poi prenderanno a coinvolgere la trafficata SP 135 con un impatto significativo sulla viabilità.

«Non andremmo incontro a una chiusura totale della strada» ha aggiunto Cicardi. Nel periodo che va dalla seconda metà di marzo fino ad agosto tra Gerno e Canonica lo scorrimento sarà consentito a senso unico alternato con impianto semaforico. Lo stesso accadrà tra giugno e settembre in via Taverna a Canonica.

Prevista una campagna di comunicazione ad hoc per informare sugli itinerari alternativi come quello che da Albiate porta a Biassono lungo la SP 6.

