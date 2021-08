Anche Paderno, Nova Milanese e Muggiò ricordano l’eccidio di piazzale Loreto Hanno partecipato con loro delegazioni alla commemorazione che si è svolta come tutti gli anni il 10 agosto a Milano per ricordare i partigiani uccisi dai nazifascisti

L’hinterland Nord milanese e la Brianza non hanno fatto mancare anche quest’anno la propria partecipazione alla commemorazione per l’eccidio di piazzale Loreto (15 partigiani fucilati dai nazifascisti) che ogni anno si tiene nella mattina del 10 agosto. Una delle delegazioni più consistenti ancora una volta era quella da Paderno, con la presenza dell’assessore ai lavori pubblici Giovanni Giuranna e di una decina di concittadini sotto le insegne dell’Anpi cittadina.

La delegazione di Paderno Dugnano

(Foto by Pier Mastantuono)

Paderno è una di quelle città che non ha mai fatto mancare il proprio gradimento in tutti questi anni, con una certa varietà politica anche piuttosto originale. Si ricorda la partecipazione continuativa del consigliere della allora Lega Nord Gianluca Bogani, quando era all’opposizione e ben prima che assumesse la carica di vice sindaco e poi di sindaco pro tempore.

Muggiò, l'assessore Ruzzante a Piazzale Loreto

(Foto by Pier Mastantuono)

Per Nova Milanese quest’anno c’era il sindaco Fabrizio Pagani, che è in attesa della cerimonia per la collocazione ufficiale della nuova pietra d’inciampo dedicata al concittadino e partigiano Amedeo Scuratti, operaio Pirelli classe 1899 deportato a Mauthausen e morto a Gusen nel ’45. Per Muggiò a piazzale Loreto c’era l’assessore Umberto Ruzzante con il gonfalone.

