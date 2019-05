Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Faccia a faccia 2019: Villasanta (Foto by Chiara Pederzoli)

Amministrative 2019: il Faccia a faccia tra i 4 candidati sindaco per Villasanta Mercoledì 22 maggio il Cittadino porta il Faccia a faccia tra i candidati sindaco a Villasanta: sono in quattro a sfidarsi alle urne domenica 26 maggio.

Sono quattro i candidati per la carica di sindaco a Villasanta alle elezioni di domenica 26 maggio. Sono Luca Ornago, Massimo Casiraghi, Nicola Gamino e Roberto Manzato.

Ornago è il sindaco uscente ed è punta al secondo mandato sostenuto dalla lista Cittadini per Villasanta. Gli sfidanti sono Massimo Casiraghi, lunga esperienza politica in città alla guida della coalizione di centrodestra Casiraghi Sindaco che riunisce tutti (Lega, Forza Italia, Fdi e due liste Movimento civico per le Famiglie e Nuova Villasanta), Nicola Gamino candidato del Movimento 5 Stelle e Roberto Manzato del Grande Nord.

Tra i temi caldi della campagna elettorale sicurezza e videosorveglianza (Casiraghi), ciclabili, trasporto pubblico e attenzione ai problemi comuni (Ornago), l’ecomostro al confine con Arcore e Lombarda Petroli (Manzato), bene comune e partecipazione (Ganino). L’occasione per conoscere candidati e programmi è rappresentata dal Faccia a faccia organizzato dal Cittadino: mercoledì 22 maggio alle 21 al teatro Astrolabio.

