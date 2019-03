Ambiente: quali sono i luoghi contaminati in provincia di Monza e Brianza Quarantacinque in tutto, dalle aree dismesse ai distributori di benzina chiusi: quali sono le aree contaminate censite dall’Arpa Lombardia a Monza e Brianza.

Ma quali sono i luoghi che risultano contaminati secondo il registro dell’Arpa, la Agenzia regionale per l’ambiente? Quarantacinque in tutto, si è detto, e distribuiti in tutto il territorio provinciale. Vale la pena di conoscerli: si tratta di distributori di carburante chiusi così come di aere industriali dismesse. Ognuno ha bisogno di interventi di differente valore e peso economico e ambientale per essere bonificati. E per alcuni ci sono anche dei progetti. L’ultima relazione l’Arpa l’ha pubblicata solo pochi mesi fa, a novembre 2018, mentre il censimento (per fortuna molto più ampio) delle aree già bonificate risale all’estate. Ma bisogna partire dall’elenco, ed eccolo.

Besana in Brianza, Esso di viale Kennedy (impianti di stoccaggio o adduzione carburanti)

Biassono, area di via Garibaldi via Garibaldi (aree industriali dismesse)

Bovisio Masciago, industria chimica Bovisio (Icsam), via Tolmino (aree industriali dismesse)

Bovisio Masciago, Ex Brianza metalli s.r.l., via Tolmino (aree industriali dismesse)

Bovisio Masciago, Mingardi & Ferrara srl - area ex Relub, via dell’Industrie 15 (aree industriali dismesse)

Briosco, ex Nfa, via Marconi (aree industriali dismesse)

Brugherio, GGG Sardi & c.m ex area industriale, vie San Giuseppe e Galbiati (aree industriali dismesse)

Brugherio, ex insediamento Stoppani Coatings, viale Lombardia (aree industriali dismesse)

Brugherio, Magnaghi Aerospace spa, via San Maurizio al Lambro (aree industriali in attività)

Burago di Molgora, area Basf Coatings, via Santa Maria Molgora (aree industriali in attività)

Caponago, area servizio Brianza Sud - Agip 2155, autostrada A4 (impianti di stoccaggio o adduzione carburanti)

Carate Brianza, Ditta Optima srl, via Tagliamento (aree industriali in attività)

Ceriano Laghetto, area ex Acna, località Groane (aree industriali dismesse)

Ceriano Laghetto, ex-Rhodia Italia spa, via I Maggio (aree industriali dismesse)

Cesano Maderno, discariche ex Snia, aree esterne di proprietà Nylstar - Immobiliare Snia, via Groane (discariche abusive o incontrollate)

Concorezzo, ditta Icrom, via delle Arti (aree industriali in attività)

Concorezzo, capannone artigianale, via Oreno (altri siti non meglio specificati)

Cornate d’Adda, Caschi Nava (Emc3), via Nazario Sauro e Gramsci (aree industriali dismesse)

Correzzana, Antibioticos spa, via Einaudi (aree industriali dismesse)

Desio, area di via Due palme 35, via Due Palme (aree industriali dismesse)

Giussano, ambito di trasformazione TR7, piazza della Repubblica (altri siti non meglio specificati)

Lentate sul Seveso, ex Parco militare - Fondazione Rosario Messina, via Don Gnocchi (altri siti non meglio specificati)

Lesmo, Shell 49.022, via XXV aprile (impianti di stoccaggio o adduzione carburanti)

Lesmo, ex Nobel Chemicals, località Peregallo (aree industriali dismesse)

Limbiate, scuola A. Frank, via Torino (altri siti non meglio specificati)

Limbiate, Europeir srl - Area 1, vie Salerno - Po (attività minerarie o estrattive)

Lissone, località Cassina Aliprandi, Esso italiana srl, via Valassina (impianti di stoccaggio o adduzione carburanti)

Lissone, Esso 0365, via nuova Valassina (impianti di stoccaggio o adduzione carburanti)

Monza, ex cava nel cimitero centrale, via Mentana (smaltimenti non autorizzati - abbandono rifiuti)

Monza, ex Falegnameria Perelli Luigi, via Monti e Tognetti (aree industriali dismesse)

Monza, ex Tessitura Garbagnati, via Val d’Ossola (aree industriali dismesse)

Monza, area di via Blandoria, via della Blandoria (aree agricole oggetto di spandimento incontrollato)

Monza, Torneamento, via Monviso (aree industriali dismesse)

Monza, Cosmalver, viale Sicilia (aree industriali in attività)

Monza, Philips - sede operativa, via Casati (aree industriali dismesse)

Monza, Ff.lli Re sas, via Tasso (aree industriali dismesse)

Nova Milanese, ex Cromotecnica, via Pellico (aree industriali dismesse)

Nova Milanese, Speedoil, via Caravaggio (aree industriali dismesse)

Usmate Velate, Agip 2326, Vimercate Ovest, tangenziale est Milano A51 (impianti di stoccaggio o adduzione carburanti)

Varedo, discarica ex Snia fibre, area industriale Nylstar, strada statale dei Giovi (aree industriali dismesse)

Verano Brianza, area cimiteriale (abbandono rifiuti smaltimenti non autorizzati - abbandono rifiuti)

Villasanta, Delchi Carrier spa, via Raffaello Sanzio (aree industriali in attività)

Villasanta, Lombarda Petroli spa, via Raffaello Sanzio (aree industriali in attività)

Vimercate, Consorzio agrario - punto vendita, via Ronchi (aree industriali dismesse)

Vimercate, Cava Brioschi, via del Buraghino (smaltimenti non autorizzati - abbandono rifiuti)

