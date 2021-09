Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gianni Radaelli)

Casa di Riposo Agostoni (Foto by Gianni Radaelli)

Alzheimer: a Lissone riparte il percorso di sostegno ai familiari In occasione della XXVIII Giornata Mondiale, dopo lo stop dovuto alla pandemia, alla Rsa Agostoni verrà illustrato il programma 2021/2022 di Alzheimer Cafe’.

In occasione della XXVIII Giornata Mondiale dell’Alzheimer, riprende a Lissone il percorso di sostegno alle famiglie dei malati. Dopo il brusco stop dovuto alla pandemia, sabato 25 settembre, dalle 15.30 alle 17, l’appuntamento “Ri-usciremo. La luce alla fine del tunnel” è alla Rsa Agostoni dove verrà illustrato il programma 2021/2022 di Alzheimer Cafe’ direttamente dagli operatori del servizio. Nel rispetto delle misure anti Covid, l’incontro e’ aperto ad un numero massimo di 20 persone ed è necessario essere in possesso del Green Pass. Per adesioni e informazioni: 347.0774329.

Alzheimer Cafe’ è un progetto promosso dall’associazione Aral Onlus che accompagna le famiglie in un percorso di aiuto, sostegno e conoscenza della malattia di Alzheimer attraverso cicli di incontri nel corso dei quali diversi esperti tratteranno questa patologia da vari punti di vista in un ambiente conviviale fra un caffè ed una fetta di torta.

Medici specialisti, educatori professionali, psicologi, saranno affiancati durante gli incontri da volontari.

