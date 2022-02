Altro sondaggio a Briosco, questa volta sul senso unico di via Cavour Senso unico in via Cavour? Il Comune di Briosco chiede l’opinione dei propri concittadini.

Verso il senso unico in via Cavour. L’amministrazione comunale di Briosco chiede il parere dei cittadini. Il sondaggio è stato pubblicato sul sito del Comune mercoledì 2 febbraio e si potrà votare fino a martedì 1 marzo sia tramite l’app “Municipium” sia compilando il modulo cartaceo e lasciandolo nelle urne posizionate al centro anziani, alla baita alpina e all’ingresso del municipio. Il progetto prevede che via Cavour da doppio senso di circolazione passi a senso unico in entrata al centro cittadino. Gli interventi inseriti nel proponimento oltre al cambio della viabilità da doppio senso di marcia a senso unico, prevedono l’istituzione di quattro nuovi stalli di sosta di cui uno dedicato agli esercizi commerciali per le operazioni di carico e scarico e la creazione sul lato sinistro della carreggiata (tratto ascendente) di un percorso pedonale protetto che si collegherà al marciapiede già esistente sulla via Puccini.

«Abbiamo chiesto il parere dei commercianti e nessuno si è espresso in modo contrario – ha sottolineato Anita Corbetta, presidente di BrioShop –. Abbiamo però anche fatto presente all’amministrazione la necessità di sistemare il posteggio che si trova all’inizio della via all’incrocio con la strada provinciale».

