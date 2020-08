Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Soccorsi in Grignetta

Alpinista di Carate precipita per 20 metri, è in prognosi riservata all’ospedale di Lecco L’uomo, di 73 anni, è stato vittima di un incidente sulla direttissima che collega i rifugi Rosalba e Porta, in Grignetta. Ha riportato politraumi e diverse fratture.

Un alpinista di 73 anni di Carate Brianza è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Lecco dopo essere precipitato, mercoledì 26 agosto, attorno a mezzogiorno, dalla direttissima che collega i rifugi Rosalba e Porta, in Grignetta. L’uomo ha riportato politraumi e diverse fratture. I medici dell’ospedale Manzoni sono cautamente ottimisti su una ripresa.

L’incidente è accaduto nella zona del colle Garibaldi: il caratese sarebbe inciampato e quindi caduto, compiendo un volo di oltre 20 metri in un canale dove è poi stato recuperato dall’elisoccorso di Bergamo. I soccorritori, dopo averlo stabilizzato in posto, l’hanno trasportato all’ospedale di Lecco in codice rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA