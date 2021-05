All’oratorio di Lesmo dove è cresciuto i funerali di Mauro Terenghi, morto a 38 anni Saranno martedì 25 maggio alle 15 all’oratorio San Giuseppe di Lesmo dove Terenghi ha passato tutta la sua gioventù i funerali di Mauro Terenghi.

Tante persone si stanno stringendo intorno alla famiglia di Mauro Terenghi, di Lesmo, scomparso per un malore a soli 38 anni. I ragazzi della Festa di Lesmo e Camparada hanno ricordato il giovane volontario sul proprio profilo Facebook.

«Ciao Mauro Terenghi alias Tefe o Grella. La tua prematura scomparsa ci colpisce nel cuore perché con te non perdiamo solamente un volontario della nostra festa, ma soprattutto un amico generoso con tutti che arrivava prima degli altri per cucinare la pasta o la polenta e andava via tra gli ultimi solo quando la cucina era pulita per l’indomani. Tu sei stato un lavoratore instancabile e un cuore gentile, che per noi sono state sempre delle certezze – si legge nel post pubblicato dagli organizzatori della kermesse locale - Ci manchi tantissimo, ma non ti dimenticheremo mai e sarai sempre con noi quando monteremo gli stand o cucineremo le salamelle o cuoceremo la pasta. Grazie Mauro per tutto quello che hai fatto e per essere stato un riferimento per tutti noi in questi anni. Ti mandiamo un forte abbraccio. I ragazzi e le ragazze della Festa di Lesmo e Camparada».

Un pensiero anche dal gruppo Mingapost di Lesmo, amici appassionati di calcio e di partite di serie A non di cartello: «Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua generosità. Ciao Grella, tifa anche da lassù».

Intanto, in attesa di conoscere gli esiti dell’autopsia effettuata venerdì 21 maggio e del rosario fissato per sabato 22 maggio alle 20.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta, è stata definita la data dei funerali per martedì 25 maggio alle 15 all’oratorio San Giuseppe di Lesmo dove Terenghi ha passato tutta la sua gioventù. Lascia il papà Luigi, la sorella Elisabetta, il cognato Claudio e il nipote Mirko, oltre ai tanti amici e parenti che hanno avuto la fortuna di conoscere da vicino il suo animo gentile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA