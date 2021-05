Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Allarme per un deltaplano caduto, soccorsi a Vimercate L’allarme per un deltaplano precipitato a Vimercate è scattato poco dopo le 21 di martedì 25 maggio, è stato attivato l’elisoccorso. Ne dà notizia l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), non sembrano esserci riscontri.

L’allarme per un deltaplano precipitato a Vimercate è scattato poco dopo le 21, è stato attivato l’elisoccorso. Ne dà notizia l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu): la sera di martedì 25 maggio il velivolo sarebbe caduto sulla Tangenziale sud della città all’altezza della rotatoria con via Rossini, sostanzialmente a metà tra l’Esselunga e il centro del Riuso. I soccorsi si sono attivati in codice rosso: sul posto un’ambulanza, l’eliambulanza, i carabinieri, i vigili del fuoco da Vimercate e Monza ed è stata allertata la torre di controllo di Linate.

La segnalazione sarebbe arrivata un cittadino, le operazioni di ricerca non avrebbero dato riscontri dopo la lunga ricognizione dell’elicottero da Como. Sono proseguite le ricerche a terra. L’elicottero è stato notato anche dai Comuni limitrofi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA