Intervento Lissone allarme incendio zona via Cattaneo

Allarme incendio a Lissone, vigili del fuoco sul posto per controlli Vigili del fuoco e ambulanza nel tardo pomeriggio di lunedì 22 novembre sono intervenuti a Lissone per un allarme incendio. Non sono state rilevate situazioni di pericolo.

Vigili del fuoco e ambulanza nel tardo pomeriggio di lunedì 22 novembre sono intervenuti a Lissone nella zona di via Cattaneo per un allarme incendio lanciato da un residente.

Fortunatamente al termine di tutte le verifiche in un complesso residenziale non sono state rilevate situazioni di pericolo. La chiamata era partita per fumo da un tetto.

Sul posto oltre all’ambulanza della Croce verde lissonese anche l’autoscala e l’autopompa da Desio e il mezzo di spegnimento rapido di Lissone.

L’intervento ha avuto ripercussioni sul traffico verso Vedano al Lambro nell’ora del rientro a casa. Anche alcuni residenti hanno dovuto attendere in strada la conclusione dei controlli.

