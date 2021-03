Alla Banca d’Italia con 14mila euro falsi: «Li abbiamo messi per errore in lavatrice, ce li potete cambiare?» Tre cittadini egiziani sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri dopo essere strati fermati mentre cercavano di allontanarsi in auto, a Milano. Le banconote, 287, da 50 euro ognuna, sono state sequestrate.

«Le abbiamo lavate per errore il lavatrice, ce le potete cambiare?». Non stiamo parlando di lenzuola, ma di banconote. Non una, neppure due, bensì 287, quelle, da 50 euro ognuna, pari a complessivi 14.350 euro, che tre cittadini egiziani, un 41enne e due 58enni, hanno cercato di farsi cambiare alla Banca d’Italia, a Milano. Denaro falso, e i tre sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Stazione Duomo Principale e del Nucleo Banca d’Italia. Sono stati intercettati all’esterno della banca, nei pressi di via Cordusio, mentre cercavano di allontanarsi a bordo di un’autovettura, intestata a uno dei tre. Le banconote sono state sottoposte a sequestro.

