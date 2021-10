Alessia e Gabrielle, da Busnago e Monza alla fase finale del Tour Music Fest Alessia Bertonasco, 21 anni di Busnago, e Giulia Beretta, in arte Gabrielle,16 anni di Monza, a Roma per affrontare l’ultima sfida in vista della Finalissima del 14 novembre del Tour Music Fest. Oltre ventimila i partecipanti.

Cantano sin da quando erano bambine e ora hanno raggiunto un traguardo importante: la fase finale del Tour Music Fest la manifestazione presieduta da Mogol e dalla cantautrice Kara Dioguardi, giunta quest’anno alla tredicesima edizione.

Alessia Bertonasco, 21 anni di Busnago, e Giulia Beretta, 16 anni di Monza, saranno nei prossimi giorni a Roma per affrontare l’ultima sfida in vista della Finalissima del 14 novembre. Un’impresa non da poco per le cantanti brianzole, selezionate tra oltre 20.000 tra artisti e band partecipanti.

Creativa e talentuosa, Alessia ha convinto la giuria del Tour Music Fest con il suo approccio vocalmente maturo. Il 29 ottobre nella capitale presenterà un brano composto interamente da lei dal titolo “Buio”.

«Ho sempre ascoltato musica prevalentemente anglosassone- racconta- ultimamente mi sono avvicinata molto alla musica italiana. Amo artisti come Madame e Mahmood ma anche Laura Pausini che è la cantante con la quale sono cresciuta».

Studentessa del corso di laurea in mediazione linguistica e culturale, Alessia ha vinto il suo primo concorso, il Microfono d’oro a Cornate d’Adda, quando aveva 8 anni.

«Ho partecipato a tantissimi concorsi-sottolinea- e nel 2019 e 2020 sono arrivata in semifinale a Castrocaro». Suona il pianoforte e ama comporre i testi in italiano, inglese e spagnolo. Alcuni suoi brani sono presenti su alcune piattaforme musicali.

Giulia Beretta

Giulia, in arte Gabrielle, studentessa liceale, si è fatta apprezzare per le sue grandi capacità di giocare con la musica, la voce e il suono. Malgrado la giovanissima età ha partecipato a numerosi concorsi in giro per l’Italia. Tre anni fa è stata l’unica lombarda in gara tra le ventiquattro “Nuove Proposte” finaliste del Premio Mia Martini a Bagnara Calabra, classificandosi tra i primi cinque cantanti. Ha preso parte al “Voci d’oro Festival” di Montecatini dove è giunta quarta e ad altre iniziative. Appassionata, instancabile, desiderosa di nuovi traguardi, la giovanissima studentessa affina la sua già bellissima voce sotto la guida di un’insegnante, una vocal coach che segue anche numerosi artisti già affermati.

«A casa abbiamo creato una stanza tutta per lei dove si può esercitare anche con il microfono -spiega la mamma Simona - Inutile dire che da grande vorrebbe fare la cantante. Per questo è disposta a fare sacrifici per conciliare i suoi studi liceali con gli impegni legati al canto». Per Giulia l’appuntamento romano è fissato il 30 ottobre.

