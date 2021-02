Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Albiate: una lavatrice a forma di trottola per i calzini spaiati dei bambini dell’asilo Alla scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria Giovanni XXIII di Albiate in occasione della Giornata dei Calzini Spaiati i bambini hanno fatto girare una lavatrice a forma di trottola che, gira e rigira, ha fatto capire che anche nella diversità c’è voglia di stare insieme e di darsi una mano.

Tanta tenerezza e messaggi di uguaglianza e amicizia hanno pervaso l’atmosfera di venerdì 5 febbraio alla scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria Giovanni XXIII di Albiate. In occasione della Giornata dei Calzini Spaiati, nella struttura di via Mazzini si è tenuta un’iniziativa per sensibilizzare con parole semplici, ma significative, sulla diversità e l’autismo.

I bambini si sono presentati a scuola con i calzini spaiati che sono stati inseriti in una lavatrice a forma di trottola che, gira e rigira, ha fatto capire ai bambini che anche nella diversità c’è voglia di stare insieme e di darsi una mano. Un’occasione di educazione e formazione che, grazie ai piccoli, insegna tanto agli adulti.

Alla giornata hanno partecipato anche le educatrici che hanno invitato anche i genitori dei bambini a indossare calzini spaiati come i figli.

Albiate calzini spaiati scuola dell'infanzia 2021

