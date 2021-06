Albiate, un 5 da 23mila euro alla ricevitoria di piazza Conciliazione La fortuna bacia un per ora anonimo giocatore che si è recato alla tabaccheria- ricevitoria Corbetta Cinzia. «È la prima volta che registriamo una vincita del genere, non conosciamo l’identità del vincitore, ma gli auguriamo di utilizzarla al meglio»

SuperEnalotto premia Albiate e bacia un fortunato (per ora anonimo) giocatore che si è recato alla tabaccheria- ricevitoria Corbetta Cinzia di piazza Conciliazione. Nel concorso del 24 giugno è infatti stato centrato un “5” del valore di 23.744,52 euro.

«È la prima volta che registriamo una vincita del genere- commentano la titolare Cinzia e la figlia Federica, coadiuvante - l’abbiamo scoperto perché stampando il bollettino ufficiale abbiamo notato tra i 5 il codice della nostra ricevitoria. Non conosciamo l’identità del vincitore, ma auguriamo al fortunato giocatore di utilizzarli al meglio».

Il negozio del centro paese, situato proprio di fronte alla chiesa parrocchiale, è particolarmente gettonata da clienti abituali, molti sono evidentemente residenti, ma non mancano anche persone di passaggio che, magari per lavoro o per raggiungere i servizi del centro, si soffermano per tentare la fortuna al gioco.

La ricevitoria- tabaccheria Corbetta Cinzia in queste settimane viene per altro raggiunta anche da chi vuole acquistare i biglietti ( e n vendita esclusiva durante la settimana) per il doppio spettacolo de “I Legnanesi” attesi ad Albiate ad inizio luglio. Non è quindi escluso che di recente qualcuno, magari proveniente da fuori paese, abbia acquistato il biglietto per lo spettacolo ed al contempo giocato al Superenalotto.

Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando quota 45,9 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

