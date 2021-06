Albiate: si scontra con un’auto che esce in retromarcia, multa per entrambi i conducenti L’incidente è avvenuto martedì 8 giugno in viale Lombardia: ad avere la peggio, ovvero una prognosi di 5 giorni, il conducente che procedeva lungo l’arteria in direzione di Sovico sanzionato tuttavia per la velocità troppo elevata.

Incidente stradale in uscita dal passo carrabile. Scontro violento tra due autovetture martedì 8 giugno in viale Lombardia, ad Albiate. Ad avere la peggio, ovvero una prognosi di 5 giorni, il conducente della Fiat 500 che procedeva lungo l’arteria in direzione di Sovico e che è rimasto coinvolto nel sinistro con l’auto in uscita, in retromarcia, da un passo carrabile di viale Lombardia. Ai conducenti la polizia locale di Albiate ha contestato da un lato la mancata precedenza e dall’altro la velocità non moderata.

