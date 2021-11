Albiate, scarpe rosse nel cortile della scuola contro la violenza sulle donne Le classi del comprensivo di Albiate e Triuggio (secondo un ordine stabilito da ogni plesso) sono scese in cortile posizionando sopra alle scarpe un cartoncino, sul quale è stata scritta una parola o una frase sulla gentilezza e il rispetto.

Scarpe rosse nel cortile della scuola di Albiate, per imparare a compiere passi nuovi. Alle alunne e agli alunni è stato chiesto di portare a scuola un paio di scarpe, possibilmente da donna e rosse. Le scarpe, che non verranno loro restituite, sono state consegnate pulite e igienizzate. Il personale docente di Arte e Immagine e di Lettere, sotto la guida delle insegnanti Maria Malacrida e Daniela Piazza, ha affiancato le ragazze e i ragazzi quando, con bombolette spray o tempera, hanno colorato di rosso le scarpe di diverso colore. Tutte le scarpe sono state poi posizionate in ordine sparso nei cortili della scuola: l’idea è che chiunque attraversi i cortili debba fare attenzione a non inciampare, così da portare le persone alla riflessione. Giovedì 25 novembre, nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, le classi (secondo un ordine stabilito da ogni plesso) sono scese in cortile posizionando sopra alle scarpe un cartoncino, sul quale è stata scritta una parola o una frase sulla gentilezza e il rispetto, anche come sintesi del percorso compiuto dalle singole classi.

«È stato davvero un momento emozionante e significativo. Sono stati davvero bravi!» commenta la dirigente dell’istituto comprensivo Albiate- Triuggio, Tiziana Mezzi.

