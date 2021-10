Albiate: riconoscimento alla polizia locale per l’impegno durante la pandemia L’amministrazione comunale ha consegnato agli agenti un attestato di riconoscenza e il nastrino per l’emergenza Covid-19. Il vicesindaco Usai: «Rivolgo un grande attestato di stima e riconoscenza ai nostri agenti»

Polizia Locale di Albiate: attestato di riconoscenza e il nastrino per l’emergenza Covid-19. «Visto l’importante lavoro che svolgono i nostri agenti, in particolare nella prima fase della pandemia, come amministrazione comunale abbiamo ritenuto doveroso dare loro un riconoscimento - spiega il vice sindaco di Albiate, Gabriel Usai - nei mesi scorsi ho saputo che Regione Lombardia stava consegnando le benemerenze e mi sono mosso subito per poter riconoscere il ruolo degli agenti albiatesi; la scorsa settimana ricevuto l’esito positivo della richiesta, abbiamo potuto attribuire ai nostri agenti il riconoscimento. Approfitto di questa occasione per rivolgere, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ancora un grande attestato di stima e riconoscenza ai nostri agenti di Polizia Locale che ci garantiscono sicurezza e serenità quotidiane nel nostro paese».

