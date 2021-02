Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Albiate striscione e scuola dell'infanzia paritaria per visita Delpini

Albiate, regali speciali per l’arcivescovo Delpini in visita Grande attesa ad Albiate per la visita dell’arcivescovo Mario Delpini. L’appuntamento è per il tardo pomeriggio di sabato 13 febbraio: la scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria Giovanni XXXIII ha preparato uno speciale striscione e un cuore che verranno consegnati durante la messa.

Grande attesa ad Albiate per la visita dell’arcivescovo Mario Delpini. L’appuntamento è per il tardo pomeriggio di sabato 13 febbraio, quando il monsignore si recherà al cimitero locale per una preghiera e un omaggio alla tomba di monsignor Pino Colombo. L’arcivescovo sarà accolto sul posto, secondo il previsto protocollo, alle 17.30, dal responsabile della comunità pastorale di Carate, Albiate e Agliate, don Giuseppe Conti e da un ristretto gruppo di volontari albiatesi.



A seguire, Delpini incontrerà al centro sportivo oratoriano “Paolo VI” le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana e le realtà sportive oratoriane. Nella messa delle 18 nella chiesa parrocchiale di Albiate consegnerà ai nonni la regola di vita.



La scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria Giovanni XXXIII ha realizzato uno speciale striscione che campeggia sulla cancellata di via Viganò “Tocca a noi tutti insieme”, una scritta che riprende il monito dell’arcivescovo per affrontare la pandemia.

Durante la santa messa in chiesa parrocchiale ad Albiate, alle 18, una famiglia delegata dalla scuola dell’infanzia donerà a Delpini un cuore realizzato dai bambini per il saluto al cardinale.

