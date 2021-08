Albiate In Canto, ultimi giorni per iscriversi al concorso (che ha lanciato anche Carola Campagna) C’è tempo fno al 3 settembre per iscriversi al concorso canoro Albiate In Canto, alla dodicesima edizione. L’eventoè promosso dalla Commissione Politiche giovanili del Comune ed è in programma sabato 11 settembre per la categorie Giovanissimi e Giovani, dagli otto fino ai 35 anni.

Un palcoscenico open air dove sfoggiare le proprie doti canore. E, magari, riuscire a farsi notare per tentare il grande d’alto nel mondo della musica, come accaduto ad alcuni predecessori. È l’occasione (gratuita) che offre il concorso canoro “Albiate In Canto” giunto alla dodicesima edizione. L’evento, promosso dalla Commissione Politiche giovanili del Comune di Albiate, è in programma sabato 11 settembre, dalle 20.45, nel parco comunale di Villa Campello. Due le categorie in gara: Giovanissimi ( 8-13 anni) e Giovani (14-35 anni).

Per coloro che sanno di avere le carte in regola per stupire la platea e la giuria del concorso canoro patrocinato dal Comune di Albiate, non resta che affrettarsi ad iscriversi: il termine ultimo per le adesioni è infatti fissato al 3 settembre prossimo.

Per partecipare è necessario inviare una mail a: [email protected]. In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato a sabato 19 settembre, alle 16.30.

“Albiate In Canto” è un evento pensato dai giovani per i giovani che hanno passione per il canto e a coloro che tentano di trasformare un sogno in realtà. Come capitò, ad esempio, alla triuggese Carola Campagna che si esibì ad “Albiate In Canto” per poi mettersi in mostra su Rai 2 a “The Voice”. Da quel momento, per la brava brianzola si sono aperte tante belle opportunità: con l’universo Disney sino a diventare a sua volta giudice di talenti musicali.

